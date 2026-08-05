मवेशी की चपेट में आने से युवक जख्मी
बीघापुर नगरपालिका के 30 वर्षीय प्रिंसू बाजपेई मंगलवार को उन्नाव की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने बेसहारा गोवंश को टक्कर मारी। गंभीर चोटों के कारण उन्हें सीएचसी अचलगंज लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
अचलगंज। बीघापुर नगर पंचायत के रहने वाले 30 वर्षीय प्रिंसू बाजपेई पुत्र मोती मंगलवार को निजी काम से उन्नाव गया था। देर शाम लौटते समय उन्नाव लाल गंज हाइवे निकट परिमल बाटिका के पास बेसहारा गोवंश की चपेट में आ गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उसे एम्बुलेंस से सीएचसी अचलगंज लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना में सिर में चोट बताई जा रही है।
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