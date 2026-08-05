Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मवेशी की चपेट में आने से युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

बीघापुर नगरपालिका के 30 वर्षीय प्रिंसू बाजपेई मंगलवार को उन्नाव की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने बेसहारा गोवंश को टक्कर मारी। गंभीर चोटों के कारण उन्हें सीएचसी अचलगंज लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

मवेशी की चपेट में आने से युवक जख्मी

अचलगंज। बीघापुर नगर पंचायत के रहने वाले 30 वर्षीय  प्रिंसू बाजपेई पुत्र मोती मंगलवार को निजी काम से उन्नाव गया था। देर शाम लौटते समय  उन्नाव लाल गंज हाइवे निकट परिमल बाटिका के पास बेसहारा गोवंश की चपेट में आ गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो जाने पर  उसे एम्बुलेंस से सीएचसी अचलगंज लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना में सिर में चोट बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:Kannauj News: बाइक फिसलने से युवक घायल, सीएचसी में भर्ती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Latest News Accident Unnao News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।