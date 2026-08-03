यात्री ट्राली से नीचे गिरकर घायल
रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मध्यमेश्वर मार्ग पर गोंडार के पास एक यात्री ट्राली से गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। एक घंटे तक किसी मदद के बिना यात्री को गंभीर चोटें आईं, बाद में स्थानीय लोगों और यात्रियों ने उसे रांसी गांव पहुंचाने का प्रयास किया।
रुद्रप्रयाग। द्वितीय केदार मध्यमेश्वर मार्ग पर गोंडार के पास एक हुआ। हादसा में एक यात्री ट्राली से नीचे गिरा जिससे वह घायल हो गया। घायल यात्री को 1 घंटे तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों की मदद से उसे रांसी गांव तक लाने का प्रयास किया गया। यात्री के हाथ, पैर, सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
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