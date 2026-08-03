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मेरठ : हाईवे कांवड़ मार्ग पर चार कांवड़ियों सहित पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली-दून हाईवे पर दौराला भराला कट के पास बाइक की साइड लगने से एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चार कांवड़िये और टेम्पो चालक घायल हुए। वहीं मटौर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की स्थिति गंभीर बताई गई।

मेरठ : हाईवे कांवड़ मार्ग पर चार कांवड़ियों सहित पांच घायल
मेरठ : हाईवे कांवड़ मार्ग पर चार कांवड़ियों सहित पांच घायल

दौराला,संवाददाता। दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर दौराला भराला कट के पास बाइक की साइड लगने से टेम्पों अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार होकर दिल्ली की ओर जा रहे दिल्ली के छतरपुर निवासी कांवड़िये कुणाल, सौरभ, लोकेश और टेम्पो चालक सोनू घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दौराला सीएचसी पर भर्ती कराया। वहीं, मटौर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे बाइक सवार कांवड़िये दिल्ली के शाहदरा निवासी अमरजीत और उसका पांच वर्षीय बेटा शिव घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को दौराला सीएचसी पर उपचार दिलाया।

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चिकित्सक ने घायल शिव की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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