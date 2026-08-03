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मेरठ में अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित, हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली-दून हाईवे पर वलीदपुर शिवा ढाबे के पास एक महिला कांवड़िया का जल कलश अज्ञात वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से हंगामा मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर महिला को दूसरी कांवड़ प्रदान की और उसे अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। महिला हरिद्वार से जल कलश लेकर आ रही थी।

मेरठ में अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़ खंडित, हंगामा

दिल्ली दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर वलीदपुर शिवा ढाबे के पास रविवार रात आराम कर रही महिला कांवड़िया की कांवड़ अज्ञात वाहन की साइड लगने से खंडित हो गई, जिसको लेकर हंगामा हो गया। सूचन पर पहुंची पुलिस ने दूसरी कांवड़ देकर महिला कांवड़िया को गणत्वय की ओर रवाना किया। हरियाणा के गुरुग्राम निवासी महिला 19 वर्षीय निशा हरिद्वार से जल कलश कांवड़ लेकर आ रही थी। हाईवे कांवड़ मार्ग पर वलीदपुर गांव के पास स्थित शिवा ढाबे के सामने कांवड़ को रखकर आराम करने लगी। इस दौरान अज्ञात वाहन ने कलश कांवड़ में टक्कर मार दी, जिस पर महिला कांवड़िया ने हंगामा कर दिया।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए महिला कांवड़िया से वार्ता कर समझाया। पुलिस द्वारा दी कलश कांवड़ को लेकर महिला कांवड़िया अपने गंतव्य को रवाना हो गई। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचकर जानकारी ली गई और महिला कांवड़िया हरिद्वार से लाकर रखे जल कलश को देकर रवाना कर दिया।

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