वाराणसी से अयोध्या जा रही जीप डिवाइडर से टकराई, 13 घायल

लंभुआ (वाराणसी), संवाददाता। तीर्थयात्रियों को लेकर वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूजर गाड़ी शुक्रवार भोर में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के निकट अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए बिजली के खंभे से जा भिड़ी। वाहन में मौजूद 13 तीर्थयात्री घायल हो गए। ये सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के हैं। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में वाराणसी का चालक साहिल तथा मध्य प्रदेश के कल्लू झरिया, बतिबाई झरिया, रजनी, बलराम, गीता झरिया, लखन, मनिया बाई, कुद्दी लाल, नुखिया बाई, सगुन, सती बाई, जगराम, दिव्या समेत कुल 13 सवार घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और एंबुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में भर्ती करवाया।