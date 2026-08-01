वाराणसी से अयोध्या जा रही जीप डिवाइडर से टकराई, 13 घायल
वाराणसी से अयोध्या जा रहा तीर्थयात्री क्रूजर लंभुआ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पांडेयपुर गांव के पास डिवाइडर से टकराने के बाद वाहन बिजली के खंभे से भिड़ गया। हादसे में मध्य प्रदेश के 13 यात्री घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लंभुआ स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल रेफर किया गया।
लंभुआ (वाराणसी), संवाददाता। तीर्थयात्रियों को लेकर वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूजर गाड़ी शुक्रवार भोर में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के निकट अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए बिजली के खंभे से जा भिड़ी। वाहन में मौजूद 13 तीर्थयात्री घायल हो गए। ये सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के हैं। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में वाराणसी का चालक साहिल तथा मध्य प्रदेश के कल्लू झरिया, बतिबाई झरिया, रजनी, बलराम, गीता झरिया, लखन, मनिया बाई, कुद्दी लाल, नुखिया बाई, सगुन, सती बाई, जगराम, दिव्या समेत कुल 13 सवार घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और एंबुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में भर्ती करवाया।
वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीर्थयात्रियों को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें