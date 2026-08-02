Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कावंड़ियों से भरा ट्राला पलटा, 20 तीर्थ यात्री घायल कावंड़ियों से भरा ट्राला पलटा, 20 तीर्थ यात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

महमूदाबाद, संवाददाता। कांवड़ियों से भरा ट्राला पैंतेपुर-भगौली नहर पटरी मार्ग पर सुरजना भारी गांव के

कावंड़ियों से भरा ट्राला पलटा, 20 तीर्थ यात्री घायल कावंड़ियों से भरा ट्राला पलटा, 20 तीर्थ यात्री घायल

महमूदाबाद,(सीतापुर), संवाददाता। कांवड़ियों से भरा ट्राला पैंतेपुर-भगौली नहर पटरी मार्ग पर सुरजना भारी गांव के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया। दुघर्टना में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए फतेहपुर व महमूदाबाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक कांवड़िए को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। रामपुर मथुरा के सहरा नानकारी से ट्रैक्टर-ट्राला से कांवड़ लेकर करीब 20 शिवभक्त जलाभिषेक करने बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे पैंतेपुर-भगौली नहर पटरी मार्ग पर सुरजना भारी गांव के सामने अनियंत्रित होकर ट्राली पलट गई। दुर्घटना में रामपुर मथुरा के सहरा गांव निवासी उत्तम मिश्र (20), अभिषेक वर्मा (17), अमित (20), करन (13), सौरभ (10), सचिन (11) समेत 20 लोगों को चोटें आई।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: कांवड़ियों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली खाई में उतरी, आठ घायल, तीन गंभीर

घायलों को अस्पताल में भर्ती

मौके पर मौजूद लोगों ने उत्तम मिश्र (20), अभिषेक वर्मा (17), अमित (20), करन (13), सौरभ (10), सचिन (11) को निजी वाहन से महमूदाबाद के रामपुर मथुरा मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उचार के बाद रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के चलते अभिषेक को चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: स्कॉर्पियो की टक्कर से कांवरिया घायल

सरकारी अधिकारियों की कार्रवाई

सूचना मिलते ही डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने एसडीएम महमूदाबाद को फोन कर तत्काल घायलों का हाल जानने व बेहतर उपचार दिलाए जाने के निर्देश दिए। एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी, नायब तहसीलदार राकेश पाल मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल-चाल पूछने के साथ चिकित्सकों को बेहतर उपचार किए जाने के निर्देश दिए। घायल विक्की (18), अपिल (15), सुनील (25) समेत अन्य को सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया है। एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि एक गंभीर घायल अभिषेक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, बाकी सभी घायल स्वस्थ हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए?
दुर्घटना में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
ये भी पढ़ें:Fatehpur News: कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mahmudabad Sitapur News Sitapur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।