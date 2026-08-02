कावंड़ियों से भरा ट्राला पलटा, 20 तीर्थ यात्री घायल कावंड़ियों से भरा ट्राला पलटा, 20 तीर्थ यात्री घायल

महमूदाबाद, संवाददाता। कांवड़ियों से भरा ट्राला पैंतेपुर-भगौली नहर पटरी मार्ग पर सुरजना भारी गांव के

महमूदाबाद,(सीतापुर), संवाददाता। कांवड़ियों से भरा ट्राला पैंतेपुर-भगौली नहर पटरी मार्ग पर सुरजना भारी गांव के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया। दुघर्टना में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए फतेहपुर व महमूदाबाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक कांवड़िए को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। रामपुर मथुरा के सहरा नानकारी से ट्रैक्टर-ट्राला से कांवड़ लेकर करीब 20 शिवभक्त जलाभिषेक करने बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे पैंतेपुर-भगौली नहर पटरी मार्ग पर सुरजना भारी गांव के सामने अनियंत्रित होकर ट्राली पलट गई। दुर्घटना में रामपुर मथुरा के सहरा गांव निवासी उत्तम मिश्र (20), अभिषेक वर्मा (17), अमित (20), करन (13), सौरभ (10), सचिन (11) समेत 20 लोगों को चोटें आई।

घायलों को अस्पताल में भर्ती मौके पर मौजूद लोगों ने उत्तम मिश्र (20), अभिषेक वर्मा (17), अमित (20), करन (13), सौरभ (10), सचिन (11) को निजी वाहन से महमूदाबाद के रामपुर मथुरा मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उचार के बाद रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के चलते अभिषेक को चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

सरकारी अधिकारियों की कार्रवाई सूचना मिलते ही डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने एसडीएम महमूदाबाद को फोन कर तत्काल घायलों का हाल जानने व बेहतर उपचार दिलाए जाने के निर्देश दिए। एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी, नायब तहसीलदार राकेश पाल मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल-चाल पूछने के साथ चिकित्सकों को बेहतर उपचार किए जाने के निर्देश दिए। घायल विक्की (18), अपिल (15), सुनील (25) समेत अन्य को सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया है। एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि एक गंभीर घायल अभिषेक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, बाकी सभी घायल स्वस्थ हैं, जिनका इलाज चल रहा है।