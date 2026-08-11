Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ई-रिक्शा पलटने से सात सवार हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

सोमवार को हिमायूंपुर के शिवमंगल ई-रिक्शा में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मां वैष्णो देवी धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में ई-रिक्शा पलट गया जिससे सभी लोग घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।

ई-रिक्शा पलटने से सात सवार हुए घायल

थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमायूंपुर निवासी शिवमंगल सोमवार को ई-रिक्शा में अपनी पत्नी प्रियंका, 13 वर्षीय पुत्र अंकुश, 11 वर्षीय वैष्णवी, 10 वर्षीय शिवा, छह वर्षीय आयुष, 28 वर्षीय साली रचना औंर 30 वर्षीय साढू अभिषेक के साथ उसायनी स्थित मां वैष्णो देवी धाम दर्शन करने के लिए जा रहा था। शिवमंगल ई-रिक्शा चला रहा था, जबकि बाकी सभी लोग बैठे थे। उसायनी चौराहा के निकट सर्विस रोड पर सामने से आ रही कार को देखते हुए उसने सड़क से ई-रिक्शा को नीचे उतारा। उसी दौरान ई-रिक्शा पलटने से सभी लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर आई।

जहां उनका उपचार चल रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Accident E-rickshaw अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।