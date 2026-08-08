ट्राली का टायर फटा, दो कांवड़िए घायल, एक की हालत गंभीर

हरिद्वार से कांवड़ियों की ट्राली का टायर फटने से दो कांवड़िये घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद रेफर किया गया। घटना उस समय हुई जब कांवड़िये भोजन कर रहे थे। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

हरिद्वार से संभल जा रहे कांवड़ियों की ट्राली का टायर फट जाने से दो कांवड़िये ट्राली के नीचे आकर घायल हो गए, जिनमें एक की हालत चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है। दोनों कांवड़ियों को सामुदायिक चिकित्सा केंद्र स्योहारा से प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया।

घटना का विवरण हरिद्वार से गंगाजल लेकर लगभग 20 कांवड़ियों का जत्था संभल की दिशा में जा रहा था। ग्राम चंचलपुर के पास स्थित रवि पेट्रोल पंप के सामने कांवड़िए अपनी ट्राली को रोड की साइड में लगाकर दोपहर का भोजन ट्रॉली के साइड में बैठकर खा रहे थे। इसी बीच ट्रॉली का बाई साइड का टायर तेजी से फट गया और ट्राली के नीचे बैठे हुए कांवड़िये सोनू 16 वर्ष पुत्र सुनील कुमार, कार्तिक पुत्र समीर 13 वर्ष निवासी चिड़ियावाला जनपद संभल ट्राली के नीचे आ गए। उनके साथियों ने तुरंत ही ट्राली को ऊपर उठाया, जिसमें कार्तिक के हाथ में चोट आई है, परंतु सोनू पूरी तरह ट्राली के नीचे दब गया। उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। घायल कांवड़ियों को पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

चिकित्सा अपडेट प्रभारी चिकित्सा बृजेश कुमार स्नेही ने बताया कि सोनू को गंभीर चोटे हैं वह होश में नहीं है। उसको स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस के द्वारा मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। कार्तिक को प्राइवेट एंबुलेंस द्वारा मुरादाबाद रेफर किया गया है। मौके पर थाना प्रभारी संजय कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ कांवड़ियों को रेफर करने में मदद की। कांवड़ियों के साथी मनोज पुत्र भारत, अरविंद कुमार आदि ने बताया कि वह हरिद्वार से जय भोले का घोष करते हुए अपने गांव की दिशा में बढ़ रहे थे और रास्ते में उन्होंने रवि फिलिंग पेट्रोल पंप के सामने खाना बनाया और भोजन खा रहे थे। तभी अचानक यह घटना घटित हो गई जिससे सभी कांवड़िए चिंताग्रस्त हो गए हैं।