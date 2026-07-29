Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिवगादी पूजा करने आए पांच श्रद्धालु घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

बरहेट में पश्चिम बंगाल से शिवगादी आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो वाहन किता टोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के स्टेरिंग जाम होने से चालक संतुलन खो बैठा और गाड़ी नाले में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें विभिन्न उम्र के सदस्य शामिल हैं।

शिवगादी पूजा करने आए पांच श्रद्धालु घायल

बरहेट । पश्चिम बंगाल से शिवगादी आने वाले श्रद्धालुओं की वाहन किता टोला के पास बुधवार को अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्तग्रस्त हो गई । इससे एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए । जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के निमतीता के सीता सिंह (47), अरिदम सिंह (11), बेतिका सिंह (43), ईित सिंह (50) व सुमित सिंह (25) अपने चार चक्का बोलेरो से शिवगादी पूजा अर्चना के लिए आ रहे थे । उधर, किता टोला गांव के पास गाड़ी का स्टेरिंग जाम हो जाने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया । पुल के पास नाले में जा घुसा । इस घटना से गाड़ी पर सवार सभी आंशिक रूप से घायल हो गए ।

ये भी पढ़ें:मोतीझरना से लौट रहे कांवरियों से भरी बोलेरो पलटी, 11 गंभीर घायल

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Accident West Bengal अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।