शिवगादी पूजा करने आए पांच श्रद्धालु घायल
बरहेट में पश्चिम बंगाल से शिवगादी आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो वाहन किता टोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के स्टेरिंग जाम होने से चालक संतुलन खो बैठा और गाड़ी नाले में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें विभिन्न उम्र के सदस्य शामिल हैं।
बरहेट । पश्चिम बंगाल से शिवगादी आने वाले श्रद्धालुओं की वाहन किता टोला के पास बुधवार को अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्तग्रस्त हो गई । इससे एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए । जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के निमतीता के सीता सिंह (47), अरिदम सिंह (11), बेतिका सिंह (43), ईित सिंह (50) व सुमित सिंह (25) अपने चार चक्का बोलेरो से शिवगादी पूजा अर्चना के लिए आ रहे थे । उधर, किता टोला गांव के पास गाड़ी का स्टेरिंग जाम हो जाने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया । पुल के पास नाले में जा घुसा । इस घटना से गाड़ी पर सवार सभी आंशिक रूप से घायल हो गए ।
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