वाराणसी से अयोध्या जा रही जीप डिवाइडर से टकराई, 13 घायल

लंभुआ, संवाददाता। तीर्थ यात्रियों को लेकर वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूजर गाड़ी लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के निकट अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए बिजली के खंभे से जा भिड़ी। वाहन में मौजूद 13 तीर्थ यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद दुर्घटनास्थल पर पहुंच कर पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में तीर्थ यात्रियों का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। शुक्रवार को भोर में ही मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को लेकर वाराणसी से अयोध्या जा रही क्रूजर गाड़ी लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के निकट लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बिजली के खंभे से जा भिड़ी।

दुर्घटना में वाराणसी का चालक साहिल तथा मध्य प्रदेश के कल्लू झरिया, बतिबाई झरिया, रजनी, बलराम, गीता झरिया, लखन, मनिया बाई, कुद्दी लाल, नुखिया बाई, सगुन, सती बाई, जगराम, दिव्या समेत कुल तेरह सवार घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में घायलों को भर्ती करवाए। ग्रामीणों ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण क्रूजर वाहन पहले डिवाइडर से टकराया और फिर सड़क किनारे लगे खंभे से जा भिड़ा। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला मुख्यालय रेफर कर दिया।अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर बृज नारायण सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह शिवड़ी मध्य प्रदेश के कुछ लोग एक क्रूजर गाड़ी से वाराणसी से अयोध्या जा रहे थे। वहां में कुल पंद्रह लोगों के बैठने की सूचना मिली। सुबह लगभग सवा पांच बजे गाड़ी के पिछले चक्के का टायर फट गया, जिसके कारण गाड़ी असंतुलित होकर एक बिजली के पोल में टकरा गई। पुलिस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ भेजा गया और वहां से प्राथमिक उपचार करके गंभीर रूप से घायल लोगों को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यातायात व्यवस्था पुलिस ने बहाल करा दी गई है। वाहन को कब्जे में लेकर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।