बाइकों की भिड़ंत में महिला सहित तीन घायल
इकौना में बुधवार को बौद्ध परिपथ के पास जगतजीत इंटर कॉलेज के समीप दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बहराइच के बभिनावा निवासी किरन (30), सोनी (5) और आदर्श (22) गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सीएचसी इकौना में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
इकौना,संवाददाता। इकौना क्षेत्र के बौद्ध परिपथ स्थित जगतजीत इंटर कॉलेज के पास बुधवार दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बहराइच के थाना पयागपुर के बभिनावा निवासी किरन (30) पत्नी अश्वनी कुमार, सोनी (5) व आदर्श (22) पुत्र पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने निजी वाहन से घायलों को सीएचसी इकौना पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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