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डीसीएम ने टक्कर मारी तो कांवड़ियों ने चालक को पकड़ पीटा, आग लगाने की कोशिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार डीसीएम ने कांवड़िये गौतम को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने चालक की पिटाई की और डीसीएम में आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया और घायल कांवड़िये को अस्पताल में भर्ती कराया।

डीसीएम ने टक्कर मारी तो कांवड़ियों ने चालक को पकड़ पीटा, आग लगाने की कोशिश

फर्रुखाबाद, संवाददाता।राजेपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार डीसीएम कांवड़िये को टक्कर मार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना से आक्रोशित कांवड़ियों ने चालक को पकड़ जमकर पीटा। यही नहीं डीसीएम में भी आग लगाने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में ले कांवड़ियों को शांत कराया। इधर हादसे में गंभीर रूप से घायल कांवड़िये को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के अनुसार, हरदोई के पाली कस्बा निवासी गौतम अपने साथियों के साथ डाक कांवड़ लेकर सकाएं मंदिर भगवान शिव का जलाभिषेक करने जा रहा था।

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20 कांवड़िये सात मोटरसाइकिलों के साथ यात्रा पर निकले थे। मंगलवार सुबह करीब तीन बजे जल भरने के बाद ये आगे बढ़ रहे थे। हाईवे पर गौतम ने अपनी डाक कांवड़ साथी शिवम को सौंप दी और वह मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। तभी पीछे से आए सीमेंट से लदे डीसीएम ने उसे टक्कर मार दी। डीसीएम का पहिया गौतम के पैर पर चढ़ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि गौतम के चाचा रमेश समय रहते उसे नहीं हटाते तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। टक्कर के बाद डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। घटना से गुस्साए कांवड़ियों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने डीसीएम में आग लगाने का भी प्रयास किया। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के ग्रामीणों ने कांवड़ियों को समझाकर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर डायल-112 और थाना राजेपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चालक को भीड़ के कब्जे से छुड़ाकर थाने भिजवाया। घायल गौतम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

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