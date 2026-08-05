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ईंट-भट्ठे पर गिरे अधेड़ की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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महेशगंज थाना क्षेत्र के झींगुर गांव के 55 वर्षीय बड़े लाल मिश्रा मसवन गांव के ईंट-भट्ठा पर चौकीदारी कर रहे थे। मंगलवार को वह अचानक गिर गए और गंभीर घायल हो गए। उन्हें कुंडा सीएचसी लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज के स्वरुप रानी अस्पताल रेफर किया।

ईंट-भट्ठे पर गिरे अधेड़ की हालत गंभीर

हीरागंज। महेशगंज थाना क्षेत्र के झींगुर गांव निवासी 55 वर्षीय बड़े लाल मिश्रा मसवन गांव के ईंट-भट्ठे पर चौकीदारी का काम करता है। मंगलवार को वह अचानक ईंट भट्ठे पर गिरकर गंभीर घायल हो गया। भट्ठे के मुंशी पिंटू तिवारी उसे सीएचसी कुंडा लाए। प्राथमिक उपचार के बाद भी डॉक्टर ने स्वरुप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया। परिजन घायल बड़े लाल को इलाज के लिए प्रयागराज ले गए हैं।

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