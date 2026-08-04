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फर्जी बैंक गारंटी की जांच नहीं होने पर पूछे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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शराब घोटाला : सहायक उत्पाद आयुक्त व पूर्व अधिकारियों से एसीबी ने की पूछताछ, नए सिरे से शराब घोटाले से हुए राजस्व के नुकसान का आकलन

फर्जी बैंक गारंटी की जांच नहीं होने पर पूछे सवाल

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। एसीबी ने सहायक उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश और जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास से मंगलवार को पूछताछ की। एसीबी ने तीनों अधिकारियों से शराब नीति निर्माण में भूमिका, शराब नीति के बाद प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन, शराब आपूर्तिकर्ताओं के चयन में जेएसीबीसीएल व उत्पाद विभाग की भूमिका पर सवाल पूछे। वहीं, पूर्व में गिरफ्तार हो चुके तीनों आरोपियों के बयान का सत्यापन पुन: कराया गया। एसीबी नए सिरे से शराब घोटाले से हुए राजस्व के नुकसान का आकलन भी कर रही है। एसीबी ने प्लेसमेंट एजेंसियों की फर्जी बैंक गारंटी की जांच नहीं होने पर भी सवाल पूछे। जांच में फर्जी बैंक गारंटी पाए जाने पर विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की गई थी, यह भी एसीबी ने पूछा।

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पूर्व में दिए गए बयान पर लिया स्पष्टीकरण

एसीबी ने इन अधिकारियों से पूर्व में दर्ज बयानों एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आवश्यक स्पष्टीकरण लिया। ब्यूरो के अनुसार जांच के दौरान पूर्व में दर्ज बयानों, उपलब्ध साक्ष्यों का आपस में मिलान किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को पुनः बुलाकर स्पष्टीकरण लिया गया। एसीबी के द्वारा बताया गया है कि टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। इसमें टेंडर की शर्तें, उनमें किए गए बदलाव, संबंधित अधिकारियों/संस्थाओं की भूमिका और टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों की प्रक्रिया शामिल है। बैंक गारंटी, भुगतान, राजस्व वसूली और अन्य वित्तीय दायित्वों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। शराब की आपूर्ति, दुकानों के स्टॉक का हिसाब-किताब, नकद संग्रह, बैंक में राशि जमा कराने, ऑडिट और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। संबंधित बैठकों, दिए गए निर्देशों और उनके अनुपालन के रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया जा रहा है। एसीबी द्वारा पहले दर्ज बयानों का पत्राचार, टेंडर दस्तावेजों, बैठक रिकॉर्ड, वित्तीय अभिलेखों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। जहां किसी तथ्य की पुष्टि या स्पष्टीकरण आवश्यक पाया जा रहा है, संबंधित व्यक्ति को पुनः पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।

अरुणपति समेत तीन से 6 अगस्त को पूछताछ

एसीबी 6 अगस्त को भी शराब घोटाले में तीन संदिग्धों से पूछताछ करेगी। राज्य में शराब कारोबार के सलाहकार रहे अरुणपति त्रिपाठी, श्यामजी शरण और नेक्सजेन सॉल्यूशन के सीईओ अरुण कुमार सिंह को समन किया गया है। श्यामजी शरण को पूर्व में भी एसीबी ने समन किया था, लेकिन तब वह एसीबी के समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में नए सिरे से 6 अगस्त को उपस्थिति का समन उन्हें भेजा गया है.

सामान्य प्रश्न

एसीबी ने किससे पूछताछ की?
एसीबी ने सहायक उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश और जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास से पूछताछ की।
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