उत्पाद विभाग के पूर्व व वर्तमान अधिकारियों से पूछताछ आज

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। एसीबी राज्य की उत्पाद नीति, शराब आपूर्ति और जेएसबीसीएल से संबंधित प्रक्रियाओं तथा उनसे जुड़ी कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं में नए सिरे से जेल जा चुके आरोपियों से मंगलवार को पूछताछ करेगी। एसीबी ने तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश और जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास को समन किया है। इन अधिकारियों से पूर्व में दर्ज बयानों एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आवश्यक स्पष्टीकरण लिया जाएगा। ब्यूरो के अनुसार जांच के दौरान पूर्व में दर्ज बयानों, उपलब्ध साक्ष्यों का आपस में मिलान किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को पुनः बुलाकर स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।

एसीबी के द्वारा बताया गया है कि टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसमें टेंडर की शर्तें, उनमें किए गए बदलाव, संबंधित अधिकारियों/संस्थाओं की भूमिका और टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों की प्रक्रिया शामिल है। बैंक गारंटी, भुगतान, राजस्व वसूली और अन्य वित्तीय दायित्वों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। एसीबी यह भी जांच कर रही है कि प्रक्रिया में किसी कमी के कारण सरकारी राजस्व को नुकसान तो नहीं हुआ। शराब की आपूर्ति, दुकानों का हिसाब-किताब, नकद संग्रह, बैंक में राशि जमा कराने, ऑडिट और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। संबंधित बैठकों, दिए गए निर्देशों और उनके अनुपालन के रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया जा रहा है। एसीबी द्वारा पहले दर्ज बयानों का पत्राचार, टेंडर दस्तावेज, बैठक रिकॉर्ड, वित्तीय अभिलेखों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। जहां किसी तथ्य की पुष्टि या स्पष्टीकरण आवश्यक पाया जा रहा है, संबंधित व्यक्ति को पुनः पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।