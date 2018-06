मुंबई लोकल ट्रेन का AC हुआ खराब, दम घुटने पर यात्रियों ने खींची चेन

चर्चगेट जाने वाली एसी उपनगरीय लोकल से यात्रा कर रहे यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींचकर अंधेरी स्टेशन पर लोकल ट्रेन रोक दी क्योंकि इसमें एसी काम नहीं कर रहा था। विरार-चर्चगेट लोकल ट्रेन के कुछ कोच के यात्रियों ने बताया कि एसी के काम नहीं करने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पसीने आ रहे थे।



एक यात्री ने बताया , “बोरीवली से ट्रेन जैसे ही निकली हमने महसूस किया कि एसी की कूलिंग काम नहीं कर रही है लेकिन सोचा कि हो सकता है यह जल्द ही शुरू हो जाएगा लेकिन स्टेशन गुजरने के बाद भी एसी की समस्या दूर नहीं हुई। एसी ट्रेन के कोचों के दरवाजे बंद होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी इसलिए हमने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका।”



एसी लोकल चलाने वाली वेस्टर्न रेलवे ने बाद में ट्वीट किया कि कुछ तकनीकी समस्या की वजह से ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक इस समस्या को दूर न कर लिया जाए।

Due to technical problem in working of AC in 3 coaches of AC local, the services of AC local has been cancelled today till further repairs. Inconvenience to commuters is highly regretted please. @drmbct