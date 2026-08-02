जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन: एबीवीपी साहिबगंज। एबीवीपी ने कहा है कि जेपीएससी-जेएसएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो फिर परिषद जोरदार आंदोलन करेगी। इसे लेकर रविवार को परिषद के अस्थायी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परिषद के जिला संयोजक कविंद्र पासवान, प्रांत सोशल मीडिया संयोजक इन्द्रजीत साह, जिला कार्यालय मंत्री अंकुश कुमार व साहिबगंज नगर मंत्री चंदन कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं में हुइ अनियमितता ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। परिषद की मांग है कि दोनों भर्ती परीक्षा को तत्काल रद्द कर इसकी सीबीआइ जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम अथवा चयन प्रक्रिया में कथित रूप से हेरफेर हुई है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कारवाई की जाए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी एजेंसियों व प्रभावशाली व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच कर दोषी को सजा मिले। परिषद नेताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा में स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुन: बहाल किया जाए। राज्य सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करे अन्यथा परिषद लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और व्यापक करेगी। उन्होंने सभी छात्र-युवाओं से इस न्याय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।