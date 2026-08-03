राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन को एबीवीपी का समर्थन

रांची, विशेष संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सहित बिहार, कर्नाटक और पंजाब की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन किया है। परिषद ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था मिलना उसका अधिकार है। इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न संगठनों और नागरिकों से भी छात्र आंदोलन में सहभागी बनने का आह्वान किया गया है। यह निर्णय 1-2 अगस्त को एर्नाकुलम (केरल) में आयोजित एबीवीपी की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिया गया। बैठक में संगठनात्मक समीक्षा के साथ समसामयिक राष्ट्रीय विषयों और आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

एबीवीपी ने कहा कि झारखंड में प्रश्नपत्र लीक की खबर सामने आने के बाद संगठन ने सबसे पहले राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हस्ताक्षर अभियान चलाया और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। बैठक में राष्ट्रीय अभियानों की रूपरेखा भी तय की गई। इसके तहत स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम और वंदे मातरम् ऐट 150 वर्ष: कैंपस टू कैंपस वंदे मातरम्, अभियान को देशभर के शैक्षणिक परिसरों तक व्यापक रूप से ले जाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर एक गांव-एक तिरंगा, तिरंगा रैली और सामूहिक वंदे मातरम् गायन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जेपीएससी, बीपीएससी, केपीएससी और पंजाब की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।