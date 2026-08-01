जेपीएससी में अनियमितताओं के विरोध में हस्ताक्षर अभियान
गिरिडीह में अभाविप ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। सैकड़ों छात्रों ने भाग लेकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो अभाविप व्यापक आंदोलन करेगी।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। अभाविप गिरिडीह नगर इकाई द्वारा शुक्रवार को श्री आर के. महिला महाविद्यालय में जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अपनी सहमति दर्ज कराई। छात्रों ने परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर गहरा आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की। इस अवसर पर अभाविप के विभाग संयोजक विजय ओझा ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं की, तो विद्यार्थी परिषद व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
छात्रों ने संकल्प लिया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। अभाविप के जिला संयोजक नीरज चौधरी ने राज्य सरकार से मांग की कि जेपीएससी एवं जेएसएससी से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में अभाविप के एसएफएस सह संयोजक अनीश रॉय, बिपुल राय, प्रिंस सिंह, सुमन कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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