कोडरमा के कॉलेजों को विभावि से हटाने का विरोध, पेपर लीक पर भी उठाए सवाल
कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कोडरमा जिला इकाई ने कोडरमा के महाविद्यालयों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से अ
कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कोडरमा जिला इकाई ने कोडरमा के महाविद्यालयों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से अलग कर सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह से संबद्ध करने के प्रस्ताव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। परिषद ने इसे जिले के हजारों छात्र-छात्राओं के हितों के प्रतिकूल बताते हुए सरकार से प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की है।
छात्रों के हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता
एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला संयोजक अतुल आनंद ने कहा कि बिना व्यापक विचार-विमर्श और छात्रों की राय लिए ऐसा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संबद्धता में बदलाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
परीक्षा लीक की घटनाएँ
वहीं, नगर मंत्री सुधांशु यादव ने झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा अनियमितताओं की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं लाखों युवाओं के परिश्रम और भविष्य के साथ अन्याय हैं।
परिषद ने सरकार से मांग की कि प्रश्नपत्र लीक के सभी मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालय संबद्धता से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले सभी संबंधित पक्षों से व्यापक विमर्श किया जाए।
प्रश्न और उत्तर
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