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जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष को अभाविप का समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने 1-2 अगस्त को एर्नाकुलम, केरल में आयोजित बैठक में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के मामलों पर चिंता व्यक्त की। अभाविप ने छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन करने का वादा किया और समाज के संगठनों से सहयोग का आह्वान किया।

जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष को अभाविप का समर्थन

धनबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की 1-2 अगस्त को एर्नाकुलम (केरल) में आयोजित केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के मामलों पर गंभीर चिंता जताई गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि अभाविप जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलनों का पूरा समर्थन करेगी। साथ ही समाज के विभिन्न संगठनों और नागरिकों से भी इस अभियान में सहभागिता का आह्वान किया गया।

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