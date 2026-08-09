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अभाविप ने राज्य सरकार का पुतला फूंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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की गिरफ्तारी के विरोध में अभाविप गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम में झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान

अभाविप ने राज्य सरकार का पुतला फूंका

गिरिडीह, प्रतिनिधि। रांची में अभाविप के द्वारा सीएम हाउस घेराव के दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अभाविप गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम में झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान अभाविप प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को सिर्फ छल रही है। सरकार ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 5 हजार नौकरी भी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षा ऐसी एजेंसी से करवा रही है, जिसे बिहार और यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है।

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जिला संयोजक नीरज चौधरी ने कहा कि यदि सरकार 10 अगस्त तक विद्यार्थियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो अभाविप पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। प्रांत एसएफएस सह संयोजक अनीश राय ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने में दिक्कत क्या है। पुतला दहन कार्यक्रम में नगर सह मंत्री अभिजीत सिन्हा, कॉलेज मंत्री कृष पासवान, रोहित बर्णवाल, गुलशन यादव, प्रवीण स्वर्णकार, सुमन चौधरी, आशीष सिंह, सचिन शर्मा, बिपुल राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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