छात्रहित की आवाज दबाने से नहीं रुकेगा आंदोलन : अभाविप
कोडरमा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने छात्रहित के मुद्दों पर धरना-प्रदर्शन जारी रखा। परिषद ने कॉलेजों का विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग कर गिरिडीह से जोड़ने के प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही, परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ भी आवाज़ उठाई।
कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कोडरमा जिला की ओर से छात्रहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर जेजे कॉलेज, झुमरी तिलैया परिसर में आयोजित तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन के दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। परिषद ने कोडरमा जिले के महाविद्यालयों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से अलग कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह से संबद्ध करने के प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह जिला संयोजक अतुल आनंद ने कहा कि कोडरमा के महाविद्यालयों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग कर गिरिडीह विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रस्ताव विद्यार्थियों के हित में नहीं है।
नगर मंत्री सुधांशु यादव ने कहा कि झारखंड में लगातार सामने आ रही प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा अनियमितताओं की घटनाएं लाखों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हैं।अभाविप नेताओं ने रांची में छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासनिक शक्ति के इस्तेमाल और परिषद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की भी आलोचना की। धरना के दूसरे दिन विनीत सिंह, अंकुश कुमार, राज कुमार, राजगुरु, लक्ष्मीकांत तिवारी, अजय कुमार, प्रीतम कुमार, सौरव पांडेय, नितेश मेहता, सरोज कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और अभाविप कार्यकर्ता मौजूद थे।
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