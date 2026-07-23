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अभाविप का डीएसपीएमयू में प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) रांची के कार्यकर्ताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए दो दिवसीय पेन डाउन आंदोलन वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ज्ञापन के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में उन्होंने मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया।

अभाविप का डीएसपीएमयू में प्रदर्शन

रांची, वरीय संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर दो दिवसीय पेन डाउन आंदोलन वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ज्ञापन देने के दौरान परिसर में कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।अभाविप ने मांग की है कि विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और प्रशासनिक कार्यों के हित में आंदोलन तुरंत वापस लिया जाए तथा दुर्व्यवहार की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

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