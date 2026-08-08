जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी पर एबीवीपी मार्च
रांची में एबीवीपी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका और कई नेताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता की मांग की। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।
रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में एबीवीपी ने शनिवार को मार्च निकाला। डीएसपीएमयू से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने एबीवीपी के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत, प्रदेश संगठन मंत्री पशुपति उपमन्यु, प्रदेश जनजातीय प्रमुख पिंटू मुंडा, उज्ज्वल तिवारी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। परिषद ने इस कार्रवाई की निंदा की। प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं से हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा है।
सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराने और परीक्षा व्यवस्था में संस्थागत सुधार की जरूरत है। वहीं, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार व परीक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज को बलपूर्वक दबाने के बजाय सरकार को उनके साथ सार्थक संवाद करना चाहिए।
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