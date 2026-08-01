जेपीएससी भर्ती में पारदर्शिता को लेकर एबीवीपी ने दिया धरना

खूंटी, संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की बिरसा कॉलेज खूंटी इकाई ने शनिवार को जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश मंत्री प्रकाश टुटी के नेतृत्व में सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर "जेपीएससी-जेएसएससी की सीबीआई जांच करो", "युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो" और "पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करो" जैसे नारे लगाए। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री प्रकाश टुटी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार उठ रहे सवालों से लाखों युवाओं का भरोसा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराए।

परिषद ने मांग की कि जेपीएससी एवं जेएसएससी से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी स्तर पर अनियमितता सिद्ध होती है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।एबीवीपी ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने, लंबित भर्तियों का स्पष्ट कैलेंडर जारी करने और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की। परिषद ने कहा कि उसका आंदोलन विद्यार्थियों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए है। यदि युवाओं की मांगों पर गंभीर पहल नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस अवसर पर एबीवीपी के कई सदस्य एवं छात्र उपस्थित थे।