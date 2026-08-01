Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेपीएससी भर्ती में पारदर्शिता को लेकर एबीवीपी ने दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में धरना दिया। प्रदेश मंत्री प्रकाश टुटी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच और भर्ती के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की।

जेपीएससी भर्ती में पारदर्शिता को लेकर एबीवीपी ने दिया धरना

खूंटी, संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की बिरसा कॉलेज खूंटी इकाई ने शनिवार को जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश मंत्री प्रकाश टुटी के नेतृत्व में सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर "जेपीएससी-जेएसएससी की सीबीआई जांच करो", "युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो" और "पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करो" जैसे नारे लगाए। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री प्रकाश टुटी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार उठ रहे सवालों से लाखों युवाओं का भरोसा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराए।

ये भी पढ़ें:सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा का उपायुक्त कार्यालय मे प्रदर्शन

परिषद ने मांग की कि जेपीएससी एवं जेएसएससी से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी स्तर पर अनियमितता सिद्ध होती है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।एबीवीपी ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने, लंबित भर्तियों का स्पष्ट कैलेंडर जारी करने और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की। परिषद ने कहा कि उसका आंदोलन विद्यार्थियों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए है। यदि युवाओं की मांगों पर गंभीर पहल नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस अवसर पर एबीवीपी के कई सदस्य एवं छात्र उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:अभाविप ने किया विरोध प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: परीक्षाओं में धांधली एवं अनियमितताओं के विरोध में भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jpsc Ranchi News Jssc अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।