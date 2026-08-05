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एबीवीपी ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती में अनियमितता पर निकाला मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र मार्च निकाला। विद्यार्थियों ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की। एबीवीपी ने कई अनियमितताओं का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की।

एबीवीपी ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती में अनियमितता पर निकाला मार्च

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र मार्च निकाला। डीएसपीएमयू परिसर से मार्च अलबर्ट एक्का चौक पहुंचा। यहां पर पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया गया। मार्च के दौरान विद्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करते हुए नारेबाजी की। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पदों के आवंटन, ओएमआर शीट में हेरफेर, पैसे और पैरवी के आधार पर नियुक्तियों सहित कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। युवाओं ने विवादित परीक्षाओं को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की।

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प्रदर्शन का उद्देश्य

इस बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्ति शुरू करने की भी मांग की। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि राज्य के लाखों युवा वर्षों से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने उनका विश्वास कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में हुई सभी विवादित नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले।

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छात्रों की प्रतिक्रिया

महानगर मंत्री तुषार दुबे ने कहा कि छात्र मार्च झारखंड के युवाओं की आवाज है। अगर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो अभाविप लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और व्यापक बनाएगा। प्रदर्शन में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शुभम पुरोहित, बाबूलाल मेहता, प्रदेश मीडिया संयोजक सत्यम मिश्रा, एसएफएस संयोजक रवि अग्रवाल, कुमकुम गुप्ता समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

एबीवीपी ने किस भर्ती प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन किया?
एबीवीपी ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं के विरोध में प्रदर्शन किया।
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