जेपीएससी-जेएसएससी में गड़बड़ी के विरोध में एबीवीपी ने किया पुतला दहन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। एबीवीपी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की जांच की मांग की और कहा कि इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कथित घोटालों एवं अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को रसिकपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध-प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के विभाग संयोजक अभिषेक गुप्ता ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक और गड़बड़ियां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर त्वरित अदालत से कार्रवाई हो और परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सख्त कानून बने। उन्होंने ओएमआर की कार्बन कॉपी, उत्तर कुंजी और कट-ऑफ जारी करने की समय-सीमा तय करने की भी मांग की।
कॉलेज अध्यक्ष अमन सेन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो एबीवीपी भूख हड़ताल और विधानसभा मार्च करेगी। कार्यक्रम में हिमांशु दुबे, डॉ. वीरेंद्र गौरी, डॉ. जितेंद्र झा सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
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