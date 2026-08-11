भ्रष्टाचार व शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रदर्शन
जयप्रकाश विश्वविद्यालय के गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ में एबीवीपी ने भ्रष्टाचार और शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से समस्याओं के समाधान की मांग की, जिसमें शिक्षकों की कमी और नामांकन सूची की सार्वजनिकता शामिल है।
गोपालगंज। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ में कथित व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अराजकता और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की हथुआ एवं कॉलेज इकाई ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र हित से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
धरना प्रदर्शन की आवश्यकता
प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी ने वर्ष 2026-30 के नामांकन की मेधा सूची सार्वजनिक करने, वर्ष 2019 से 2022 तक के तृतीय खंड के डिग्री एवं टीआर उपलब्ध कराने, महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने तथा विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। विभाग संयोजक नवीन सोलंकी ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के केंद्र हैं। ऐसे संस्थानों में प्रशासनिक लापरवाही और शैक्षणिक व्यवस्था में उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। छात्र कल्याण आवास के प्रांत संयोजक दीपक रॉय ने पारदर्शी प्रशासन, नियमित कक्षाओं और समय पर शैक्षणिक कार्यों के निष्कर्षण की मांग की।
कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया
कॉलेज अध्यक्ष अभिनंदन कुमार ने विद्यार्थियों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। जिला सह संयोजक प्रतीक मिश्रा ने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो परिषद लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को और व्यापक करेगी। धरना प्रदर्शन में पूर्व कॉलेज अध्यक्ष अमित सिंह, कॉलेज उपाध्यक्ष यश कुमार,रवि, अभय कुमार, बुलेट कुमार, साक्षी, अदिति, नेहा, आइसा, अल्का, सिमरन, साना, खुशी, मुस्कान, अलिसा फ़लक, रौशन, सायरा, नाजरीन सहित छात्र छात्राएं शामिल हुए।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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