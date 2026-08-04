एबीवीपी का छात्र आंदोलन व मार्च आज
झारखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आज सुबह 11 बजे एक बड़ा छात्र आंदोलन और मार्च आयोजित किया। यह मार्च डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से अलबर्ट एक्का चौक तक जाएगा, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों की भागीदारी होगी।
रांची, विशेष संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), झारखंड की ओर से जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में व्याप्त अनियमितताओं व छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में बुधवार को सुबह 11 बजे से विशाल छात्र आंदोलन और मार्च का आयोजन किया गया है। यह मार्च डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) से अलबर्ट एक्का चौक तक जाएगा। इसमें एबीवीवी कार्यकर्ताओं के अलावा विद्यार्थी भी हिस्सा लेंगे।
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