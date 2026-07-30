Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बोधगया में एबीवीपी ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने की बनायी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

बोधगया में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की सदस्यता अभियान की तैयारी को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में संगठन विस्तार, रणनीति और छात्रों तक पहुंच बढ़ाने की चर्चा की गई। उपाध्यक्ष डॉ. प्रियंका तिवारी ने सदस्यता अभियान को संगठन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

बोधगया में एबीवीपी ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने की बनायी रणनीति

बोधगया में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की आगामी सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर जिला सदस्यता कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला की चर्चा

कार्यशाला में संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान की रणनीति तथा छात्र-छात्राओं तक परिषद की पहुंच बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को अभियान को लक्ष्य आधारित, अनुशासित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. प्रियंका तिवारी ने कहा कि एबीवीपी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उन्होंने सदस्यता अभियान को संगठन को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परिषद की रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया।

सक्रिय संपर्क अभियान

जिला प्रमुख डॉ. संजीव पांडेय ने कहा कि महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में सक्रिय संपर्क अभियान चलाकर व्यापक स्तर पर सदस्य बनाए जाएंगे। विभाग संगठन मंत्री मोहित सिंह ने कार्यकर्ताओं से योजनाबद्ध और लक्ष्य केंद्रित तरीके से अभियान संचालित करने की अपील की। जिला संयोजक अमित कुमार सिन्हा ने सदस्यता अभियान की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की, जबकि जिला सदस्यता प्रमुख अमन मिश्रा ने अभियान की प्रक्रिया, लक्ष्य और संगठनात्मक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कार्यशाला में हर्ष सिंह, सुमित मौर्य, रूपा, सौरभ, निखिल, चंदन, विशाल, रजनीकांत, मोहित, ऋषि, पिंटू, अमरनाथ समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रिपोर्टर की जानकारी

(बोधगया से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट)

सामान्य प्रश्न

एबीवीपी की सदस्यता अभियान कार्यशाला कब आयोजित की गई?
एबीवीपी की सदस्यता अभियान कार्यशाला गुरुवार को आयोजित की गई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।