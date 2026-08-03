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एबीवीपी सदस्यता अभियान में छात्रों का उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने सोमवार को पश्चिम शरीरा स्थित जिला पंचायत इंटर कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान कई छात्रों ने परिषद की सदस्यता ली। जिला संयोजक सुशील सोनकर ने छात्रों को संगठन से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

एबीवीपी सदस्यता अभियान में छात्रों का उत्साह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से सोमवार को जिला पंचायत इंटर कॉलेज, पश्चिम शरीरा में सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने परिषद की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक सुशील सोनकर ने कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो छात्रहित, शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से संगठन से जुड़कर समाज और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिला सदस्यता प्रमुख गौरव मिश्रा ने कहा कि परिषद का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक दायित्व की भावना विकसित करना है।

नगर मंत्री आदित्य ने कहा कि युवाओं का बढ़ता जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि छात्र राष्ट्रहित के कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने छात्रहित एवं राष्ट्रहित में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

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