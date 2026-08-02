एबीवीपी वंदे मातरम् अभियान शुरू करेगी

कोच्चि, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने रविवार को भारत के सभी शैक्षणिक परिसरों में ‘वंदे मातरम्’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। यहां अलुवा में आयोजित एबीवीपी की दो दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के समापन अवसर पर यह घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में देशभर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय कार्यसमिति ने संसद में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत किया। इस विधेयक के तहत ‘वंदे मातरम्’ गीत के सम्मान को कानूनी संरक्षण दिया गया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि संगठन देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में ‘वंदे मातरम् के150 वर्ष : कैंपस से कैंपस वंदे मातरम् अभियान’ शुरू करेगा।