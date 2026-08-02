एबीवीपी वंदे मातरम् अभियान शुरू करेगी
कोच्चि में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने 'वंदे मातरम् अभियान' की घोषणा की। यह अभियान सभी शैक्षणिक परिसरों में चलाया जाएगा। एबीवीपी के अनुसार, इसका उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक जिम्मेदारी का संदेश फैलाना है। संगठन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को और अधिक मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना भी बनाई है।
कोच्चि, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने रविवार को भारत के सभी शैक्षणिक परिसरों में ‘वंदे मातरम्’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। यहां अलुवा में आयोजित एबीवीपी की दो दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के समापन अवसर पर यह घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में देशभर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय कार्यसमिति ने संसद में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत किया। इस विधेयक के तहत ‘वंदे मातरम्’ गीत के सम्मान को कानूनी संरक्षण दिया गया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि संगठन देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में ‘वंदे मातरम् के150 वर्ष : कैंपस से कैंपस वंदे मातरम् अभियान’ शुरू करेगा।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से एबीवीपी देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता व संवैधानिक जिम्मेदारी का संदेश हर शैक्षणिक परिसर और हर गांव तक पहुंचाएगी। संगठन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए ‘एक गांव, एक तिरंगा’ अभियान, तिरंगा रैलियों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम् के गायन का भी आयोजन किया जाएगा।
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