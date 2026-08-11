अररिया जिले में विद्यार्थी परिषद का 15 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य

अररिया, एक संवाददाता सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई अररिया की ओर से स्थानीय परिषद कार्यालय परिसर मे 12 अगस्त से चलाई जाने वाली परिषद के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के निमित्त पोस्टर जारी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिषद के प्रांत एसएफडी प्रमुख प्रो एमपी सिंह तथा जिला संयोजक शिवम शाह भी शामिल हुए। इस अवसर पर एमपी सिंह ने कहा कि वैसे तो सदस्यता अभियान पांच अगस्त से चलाए जाने वाला था लेकिन किसी कारणवश यह अभियान 12 अगस्त से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने अपने 79 वर्ष के कालखंड में अनेक उतार चढ़ाव को झेलते हुए आज देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त किया है।

यह ऐसे ही नहीं हुआ है बल्कि यह लाखों परिषद कार्यकर्ताओं के त्याग तथा तपस्या का परिणाम है। यह छात्रों का एक ऐसा संगठन है जो लगातार युवा पीढियो को देश एवं समाज के प्रति जागृत करते आया है तथा भविष्य की पीढियो के भी साथ चलकर उन्हें ऐसी प्रेरणा एवं कार्य करने का अवसर देने की क्षमता रखता है। एमपी सिंह ने छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि सदस्यता अभियान का हिस्सा बने और स्वयं को पंजीकृत कर औरों को भी संगठन का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। यह संगठन आपके महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अररिया जिले में 15 हजार सदस्यता लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जिला संयोजक शिवम शाह ने कहा कि जिले के सभी इकाई में सदस्यता के लिए नगर सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह सदस्यता अभियान हाई स्कूल, इंटर महाविद्यालय, डिग्री महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोचिंग संस्थानो आदि में चलाया जाएगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में जितेंद्र प्रियांशु , कौशेन आलम, प्रिया रानी, सिमरन कुमारी, लक्ष्मी कुमारी ,शृति कुमारी, तनु कुमारी ,सौरभ कुमार, मोहन कुमार, अल्तमश ,आबू ताल्हा,दानिश, देवराज कुमार, शिवम विश्वास आदि शामिल थे।