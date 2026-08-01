जेपीएससी-जेएसएससी में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग
जामताड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। उन्होंने सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी के नेताओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर होने पर चिंता जताई।
जामताड़ा, प्रतिनिधि। जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शुक्रवार को जामताड़ा कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर आंदोलन की शुरुआत की। परिषद ने भर्ती प्रक्रियाओं की सीबीआई से जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग उठाई।
अनियमितताओं पर चिंता
मौके पर एबीवीपी के जिला संयोजक संजय मंडल ने कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों में सामने आई कथित अनियमितताओं ने युवाओं का सरकारी भर्ती प्रणाली से भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक मेहनत करने वाले हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए।
आंदोलन की कार्रवाई
उन्होने कहा कि यदि सरकार शीघ्र ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं करती है तो एबीवीपी प्रदेशभर में चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएगी। इसके तहत हस्ताक्षर अभियान, परिसरों में प्रदर्शन, पत्रकार वार्ता, मानव श्रृंखला, एक दिवसीय भूख हड़ताल और मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं और अभिभावकों से न्याय अभियान में शामिल होने का आह्वान भी किया। मौके पर देवघर-जामताड़ा विभाग संयोजक चंदन रजक, नगर मंत्री प्रकाश यादव, जामताड़ा कॉलेज अध्यक्ष ललन यादव, कृष्णा कुमार यादव, राहुल यादव समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
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