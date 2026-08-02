Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एबीवीपी का सदस्यता अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

जौनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 25,841 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को परिषद का सदस्य बनाने का लक्ष्य है। परिषद राष्ट्रभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करती है।

एबीवीपी का सदस्यता अभियान शुरू

जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के सदस्यता अभियान की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर, बारीनाथ मठ में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी, पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष प्रो. अजय दुबे, जिला प्रमुख प्रो. हरिओम त्रिपाठी, तहसील प्रमुख डॉ. बलवंत सिंह, डॉ. संतोष कुमार तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य दाऊ जी उपाध्याय ने स्वामी विवेकानंद एवं माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।

ये भी पढ़ें:Banka News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीबीएस कॉलेज, बाँका में सदस्यता कार्यशाला का सफल आयोजन

अभाविप का उद्देश्य

प्रांत अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त अभियान है। परिषद विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा भाव का विकास करती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जौनपुर जनपद में 25,841 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को परिषद का सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सदस्यता अभियान का औपचारिक शुभारंभ

उन्होंने स्वयं विद्यार्थियों को सदस्य बनाकर सदस्यता अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया तथा सभी से अधिक से अधिक संख्या में परिषद से जुड़ने का आह्वान किया। पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष प्रो. अजय दुबे ने कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों के साथ-साथ राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करती रही है। प्रमुख प्रो. हरिओम त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर तहसील प्रमुख डॉ. बलवंत सिंह, डॉ. संतोष कुमार, हर्षवर्धन चौरसिया, जिला संयोजक हर्ष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

अभाविप के सदस्यता अभियान का शुभारंभ कब हुआ?
अभाविप के सदस्यता अभियान का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर, बारीनाथ मठ में हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur Jaunpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।