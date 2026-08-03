एबीवीपी ने छात्रों से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का किया आह्वान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. रवि प्रभात ने कहा कि यह अभियान छात्रों को राष्ट्र निर्माण और शैक्षणिक विकास के लिए प्रेरित करता है।

युवा के लिए ------- प्रेरणा नगर स्थित महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय से शुरू हुआ सदस्यता अभियान सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और कार्यकर्ता थे मौजूद फोटो संख्या- 03, कैप्सन- सोमवार को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में सदस्यता अभियान में भाग लेते अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र।

कार्यक्रम का आयोजन बक्सर, निज प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने सोमवार को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गेश पांडेय तथा संचालन प्रियांशु शुभम ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं व कार्यकर्ता मौजूद थे। छात्रों को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रो. डॉ. रवि प्रभात ने कहा कि एबीवीपी का सदस्यता अभियान केवल संगठन विस्तार का माध्यम है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, शैक्षणिक विकास व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का व्यापक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो विद्यार्थियों को ज्ञान, शील व एकता के मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है।

सदस्यता अभियान का उद्देश्य एबीवीपी के संयोजक अविनाश पांडेय ने कहा कि परिषद हर वर्ष सदस्यता अभियान के माध्यम से देशभर के लाखों विद्यार्थियों व प्राध्यापकों को अपने वैचारिक परिवार से जोड़ती है। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं, नगर मंत्री विवेक पांडेय ने कहा कि सदस्यता अभियान का लक्ष्य प्रत्येक छात्र को देशहित और सकारात्मक परिवर्तन का सहभागी बनाना है। जबकि, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विराज सिंह ने कहा कि एबीवीपी केवल छात्र संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला एक जीवंत छात्र आंदोलन भी है। मौके पर ऋषि नंदन दूबे, राहुल कुमार, हिमांशु कश्यप, उज्ज्वल चौबे, निर्भय ओझा, शुभांकित पांडेय, दीपक कुमार, रोहित मिश्रा, रुद्रप्रताप सिंह, सौरभ चौबे, दिव्यांशु मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, समित तिवारी, समीर तिवारी, आदित्य सिंह, नीतीश कुमार, कृष्णा कुमार व प्रिंस कुमार थे।