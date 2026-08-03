Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एबीवीपी ने छात्रों से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का किया आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. रवि प्रभात ने कहा कि यह अभियान छात्रों को राष्ट्र निर्माण और शैक्षणिक विकास के लिए प्रेरित करता है।

एबीवीपी ने छात्रों से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का किया आह्वान

युवा के लिए ------- प्रेरणा नगर स्थित महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय से शुरू हुआ सदस्यता अभियान सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और कार्यकर्ता थे मौजूद फोटो संख्या- 03, कैप्सन- सोमवार को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में सदस्यता अभियान में भाग लेते अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र।

ये भी पढ़ें:एबीवीपी सदस्यता अभियान में छात्रों का उत्साह

कार्यक्रम का आयोजन

बक्सर, निज प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने सोमवार को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गेश पांडेय तथा संचालन प्रियांशु शुभम ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं व कार्यकर्ता मौजूद थे। छात्रों को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रो. डॉ. रवि प्रभात ने कहा कि एबीवीपी का सदस्यता अभियान केवल संगठन विस्तार का माध्यम है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, शैक्षणिक विकास व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का व्यापक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो विद्यार्थियों को ज्ञान, शील व एकता के मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: विद्यार्थी परिषद ने शहर में शुरू किया सदस्यता अभियान

सदस्यता अभियान का उद्देश्य

एबीवीपी के संयोजक अविनाश पांडेय ने कहा कि परिषद हर वर्ष सदस्यता अभियान के माध्यम से देशभर के लाखों विद्यार्थियों व प्राध्यापकों को अपने वैचारिक परिवार से जोड़ती है। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। उन्होंने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं, नगर मंत्री विवेक पांडेय ने कहा कि सदस्यता अभियान का लक्ष्य प्रत्येक छात्र को देशहित और सकारात्मक परिवर्तन का सहभागी बनाना है। जबकि, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विराज सिंह ने कहा कि एबीवीपी केवल छात्र संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला एक जीवंत छात्र आंदोलन भी है। मौके पर ऋषि नंदन दूबे, राहुल कुमार, हिमांशु कश्यप, उज्ज्वल चौबे, निर्भय ओझा, शुभांकित पांडेय, दीपक कुमार, रोहित मिश्रा, रुद्रप्रताप सिंह, सौरभ चौबे, दिव्यांशु मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, समित तिवारी, समीर तिवारी, आदित्य सिंह, नीतीश कुमार, कृष्णा कुमार व प्रिंस कुमार थे।

सामान्य प्रश्न

महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में सदस्यता अभियान का शुभारंभ कब हुआ?
सदस्यता अभियान का शुभारंभ सोमवार को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।