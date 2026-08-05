जीडी कॉलेज परिसर में एबीवीपी का सदस्यता अभियान शुरू
फोटो नंबर:12, जीडी कॉलेज में एबीवीपी की नगर इकाई की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री डॉ. पुरुषोत्तम कुमार, अजीत चौधरी, मनीष कुमार व अन्य।
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय नगर के कार्यकर्ताओं की ओर से बुधवार को जीडी कॉलेज परिसर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश मंत्री डॉ. पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि एबीवीपी केवल सदस्यता अभियान नहीं चलाती, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करती है। विशेष आमंत्रित सदस्य अजीत चौधरी ने कहा कि परिसर की समस्याओं के समाधान और छात्र हितों की रक्षा के लिए एबीवीपी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करतीहै। प्रांत सोशल मीडिया सहसंयोजक मनीष कुमार ने कहा कि आज का छात्र डिजिटल युग का छात्र है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम छात्र समस्याओं को उठाएंगे और समाधान के लिए आवाज बुलंद करेंगे।
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लक्की गौतम ने छात्रों से अपील की कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और राष्ट्रभक्ति को भी अपनाएं। नगर मंत्री सिद्धार्थ कुमार, सदस्यता अभियान प्रमुख प्रहलाद कुमार, जिला मीडिया संयोजक अमन कुमार, नगर सह मंत्री आलोक कुमार, नीतीश कुमार आदि ने कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प लिया कि वे परिसर में शैक्षणिक माहौल, छात्र सुरक्षा और रोजगारपरक शिक्षा के लिए काम करेंगे।
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