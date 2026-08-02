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राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है एबीवीपी: राकेश मौर्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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एमआरजेडी कॉलेज में एबीवीपी बेगूसराय विभाग का दो दिवसीय विभाग अभ्यास वर्ग संपन्न खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय विभाग का दो दिवसीय विभाग अभ्यास वर्ग शहर के महंत रामजीवन दास म

राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है एबीवीपी: राकेश मौर्या

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय विभाग का दो दिवसीय विभाग अभ्यास वर्ग शहर के महंत रामजीवन दास महाविद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संगठन मंत्री श्री राकेश मौर्या, प्रांत मंत्री डॉ. पुरुषोत्तम कुमार, वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉ. चंदन कुमार एवं विशेष आमंत्रित सदस्य अजीत चौधरी उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम की गतिविधियाँ

दो दिवसीय अभ्यास वर्ग में संगठनात्मक कार्य, परिसर आधारित आंदोलन, सोशल मीडिया अभियान, सदस्यता विस्तार और शैक्षणिक मुद्दों पर केंद्रित कई सत्रों का संचालन किया गया। सभी सत्रों का कुशल संचालन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। प्रांत संगठन मंत्री राकेश मौर्या ने कहा कि एबीवीपी केवल एक छात्र संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है।

छात्रों का नेतृत्व

प्रांत मंत्री डॉ. पुरुषोत्तम कुमार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्र हितों पर जोर देते हुए कहा कि आज का छात्र आज का नेतृत्वकर्ता है। अकादमिक रूप से भी सशक्त बनकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करना है। वर्ग के अंत में आगामी 6 महीनों की कार्ययोजना पर चर्चा हुई और सदस्यता अभियान, छात्र जागरूकता कार्यक्रम एवं विभाग स्तर के सम्मेलन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई।

कार्यकर्ताओं की सराहना

विभाग संयोजक आलोक कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं के अनुशासन और सक्रिय भागीदारी की सराहना की। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजीत कुमार, दयानिधान गिरी, लक्की गौतम, प्रांत सोशल मीडिया संयोजक प्रियांशु कुमार, सहसंयोजक मनीष कुमार, नगर मंत्री सिद्धार्थ कुमार, दिवेश कुमार, प्रियांशु कुमार, हिमांशु कुमार, सौरभ कुमार, श्रीराम कुमार, नगर अध्यक्ष पीयूष कुमार, बसंत कुमार, नैना गुप्ता, राकेश आदि थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग कहाँ आयोजित किया गया?
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग बेगूसराय शहर के महंत रामजीवन दास महाविद्यालय में आयोजित किया गया।
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