प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर पर थाने में शिकायत

धनबाद, मुख्य संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) धनबाद महानगर इकाई ने एसएसएलएनटी कॉलेज के सामने विश्राम गृह के पास लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक पोस्टर के खिलाफ धनबाद थाने में शिकायत की। बुधवार को इस संबंध में परिषद के कार्यकर्ताओं ने धनबाद थाने के ओडी अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। पोस्टर में एक राजनीतिक संदेश के साथ एके-47 जैसे खतरनाक हथियार की तस्वीर प्रदर्शित की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंशु तिवारी ने बताया कि इतने संवेदनशील और शैक्षणिक क्षेत्र में हथियार वाले पोस्टर का प्रदर्शन आम नागरिकों, विशेषकर छात्राओं और महिलाओं के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है।

इससे क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। यह पता लगाया जाए कि यह पोस्टर किस व्यक्ति या संगठन ने लगाया है। धनबाद भाजपा के महामंत्री मानस प्रसून ने पोस्टरबाजी की निंदा की और कहा कि जंतर-मंतर में राजनीतिक माइलेज लेने में विफल पार्टियों की हताशा दिख रही है। प्रधानमंत्री पार्टी का नहीं देश का होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की पोस्टरबाजी निंदनीय है। पुलिस-प्रशासन को ऐसे शरारती तत्वों एवं उनके संरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जेपीएससी घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी की गई। इधर, एनएसयूआई ने जारी बयान में कहा कि जब छात्रों पर गोलियां चलीं, तब विद्यार्थी परिषद के नेताओं की ज़ुबान पर ताले लगे थे। उस समय न छात्रहित याद आया, न लोकतंत्र की चिंता हुई। आज पोस्टरों के सहारे नैतिकता का दिखावा करना उनकी अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। विद्यार्थी परिषद अब छात्र संगठन नहीं, बल्कि भाजपा का राजनीतिक गुलाम है। यह बयान प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल कृष्णा चौधरी ने जारी किया।