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मांगों को लेकर अभाविप कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकेपी इंटर कालेज पहुंचे, जहां नगर अध्यक्ष सतेंद्र सिंह और नगर मंत्री प्रिंस शर्मा ने छात्राओं पर संगीत विषय लेने का दबाव बनाने का विरोध किया। छात्राएं आर्ट्स की मांग कर रही हैं। उन्होंने विषय चयन की स्वतंत्रता की मांग की और कालेज व्यवस्थाओं पर चर्चा की। धरना देने की चेतावनी भी दी।

मांगों को लेकर अभाविप कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुरुवार को एकत्र होकर एकेपी इंटर कालेज पहुंच गए। जहां संगठन के नगर अध्यक्ष सतेंद्र सिंह और नगर मंत्री प्रिंस शर्मा ने बताया कि छात्राओं पर संगीत विषय लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि छात्राएं आर्ट्स की मांग कर रही हैं। ऐसे में छात्राओं की रूचि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए विषय चयन की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कालेज की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी मंथन किया। साथ ही शीघ्र समाधान नहीं होने पर उन्होंने धरना देने की चेतावनी दी। साथ ही कालेज की प्रधानाचार्य के नाम ज्ञापन दिया।

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