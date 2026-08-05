जेपीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराए सरकार: अभाविप

गिरिडीह, प्रतिनिधि। अभाविप गिरिडीह इकाई ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर गहरी चिंता जताई और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। अभाविप ने कहा कि हाल के दिनों में भर्ती परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों को लेकर सामने आए तथ्यों ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे युवाओं का सरकारी भर्ती प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है। अभाविप प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू ने कहा कि जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में परिणाम, ओएमआर शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित हेरफेर, अधिकारियों की गिरफ्तारी, निजी एजेंसियों और आयोग के पदाधिकारियों की संदिग्ध भूमिका तथा कई परीक्षाओं के स्थगन से प्रकरण की गंभीरता स्पष्ट होती है।