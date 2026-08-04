विद्यार्थी परिषद केवल छात्र संगठन नहीं, राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है: प्रांत संगठन मंत्री
मुंगेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने एक जिला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में छात्रों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनूप कुमार और अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। अनूप कुमार ने कहा कि एबीवीपी न केवल सदस्य बनाता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता वाले युवाओं का निर्माण भी करता है।
मुंगेर, एक संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से सोमवार को मुंगेर के होटल हरि इंटरनेशनल में जिला सदस्यता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न नगरों एवं कॉलेजों से पहुंचे छात्र-कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री अनूप कुमार, जिला संयोजक सचिन कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ झा तथा नगर सह मंत्री अंशु कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं मां शारदे और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। खड़गपुर नगर के कुमार रॉबिन ने परिषद गीत प्रस्तुत किया। वहीं, मंच संचालन विभाग संयोजक कुणाल राज द्वारा किया गया।
मुख्य वक्ता अनूप कुमार ने कहा कि, एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो केवल सदस्य बनाने का कार्य नहीं करता, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान एवं नेतृत्व क्षमता से युक्त युवाओं का निर्माण करता है। वहीं, जिला संयोजक सचिन कुमार ने कहा कि, इस वर्ष सदस्यता अभियान को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। प्रत्येक नगर, कॉलेज एवं इकाई स्तर पर संगठन विस्तार के लिए लक्ष्य निर्धारित कर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
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