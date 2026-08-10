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लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी का विधानसभा घेराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इसे निंदनीय कदम बताया और 11 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा की। उन्होंने जांच और दोषियों की जवाबदेही की मांग की।

लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी का विधानसभा घेराव

रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलनरत विद्यार्थियों पर सोमवार को पुलिस कार्रवाई की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ी निंदा की। कहा कि विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च के दौरान वाटर कैनन के प्रयोग, लाठीचार्ज और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी निंदनीय कार्रवाई है। संगठन ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ भी बलप्रयोग और गिरफ्तारी की घटनाएं हुईं। प्रदेश मंत्री प्रकाश टुटी ने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज को पुलिसिया बल से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि बलप्रयोग के विरोध में 11 अगस्त को अभाविप के नेतृत्व में विधानसभा घेराव किया जाएगा।

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बड़ी संख्या में विद्यार्थी पुराने विधानसभा तिनकोनिया ग्राउंड से विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। एबीवीपी ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही, संगठन ने सोमवार की पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने सरकार से विद्यार्थियों के साथ संवाद कर संदिग्ध परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने और परीक्षा व्यवस्था में तकनीकी, प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधार करने की मांग की।

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