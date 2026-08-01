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शौच के लिए बाहर गईं आठ वर्षीय छात्राओं से अभद्रता का आरोप, एसपी के निर्देश के बाद हरकत में आई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में प्राथमिक विद्यालय की शौचालय की खराब स्थिति के कारण दो आठ वर्षीय छात्राओं पर हमला हुआ। गांव के युवक ने बच्चियों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था सुधारने की मांग की।

शौच के लिए बाहर गईं आठ वर्षीय छात्राओं से अभद्रता का आरोप, एसपी के निर्देश के बाद हरकत में आई

बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम आबर (मशमूले पैगापुर) स्थित प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने का खामियाजा दो आठ वर्षीय छात्राओं को भुगतना पड़ा। आरोप है कि विद्यालय से बाहर शौच के लिए गई दोनों मासूम बच्चियों के साथ गांव के एक युवक ने मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस में दर्ज तहरीर के अनुसार ग्राम आबर निवासी राजेश कुमार पासवान ने बताया कि 13 जुलाई की दोपहर उनकी आठ वर्षीय पुत्री रागनी तथा गांव निवासी मनोज कुमार की आठ वर्षीय पुत्री निशा, जो प्राथमिक विद्यालय आबर की छात्राएं हैं, विद्यालय में शौचालय उपयोग योग्य न होने के कारण शौच के लिए विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थित चकमार्ग के किनारे गई थीं। इसी दौरान गांव का निवासी सुधीर कुमार पाण्डेय उर्फ चीकू वहां पहुंच गया।

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घटना का विवरण

आरोप है कि आरोपी ने दोनों बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, थप्पड़ मारकर उनके साथ मारपीट की और उन्हें डराते-धमकाते हुए हाथों से शौच हटाने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के दौरान गांव के कुछ लोगों और राहगीरों द्वारा मौके पर पहुंचने की बात भी तहरीर में कही गई है।

आरोपी की पिछली हरकतें

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। बच्चियों के घर लौटने के बाद आरोपी उनके घर पहुंचा और परिवार की महिलाओं के साथ भी अभद्रता करते हुए जातिसूचक गालियां दीं। तहरीर के मुताबिक आरोपी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि उसने बच्ची को मारपीट कर धक्का दे दिया है और जाकर उसे उठा लाने की बात कही।

पुलिस की कार्रवाई

राजेश कुमार पासवान का कहना है कि घटना वाले दिन ही उन्होंने थाना गौरा चौराहा पहुंचकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उनका आरोप है कि उन्हें पूरे दिन थाने में बैठाए रखा गया और शाम को बिना कार्रवाई के वापस भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई।

ग्रामीणों की मांग

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश के बाद मामले की दोबारा समीक्षा की गई। इसके उपरांत 31 जुलाई को थाना गौरा चौराहा पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार पाण्डेय उर्फ चीकू के विरुद्ध मारपीट, धमकी, गाली-गलौज तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने ग्रामीण विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर शौचालयों की उपलब्धता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था होती तो संभवतः दोनों मासूम छात्राओं को विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ता और यह घटना टल सकती थी। अब ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

सामान्य प्रश्न

बच्चियों के साथ क्या हुआ?
बच्चियों के साथ गांव के एक युवक ने मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
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