मुस्लिम ड्राइवर देखकर पैसेंजर ने कैंसिल की OLA कैब, कंपनी ने दिया ये करारा जवाब

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने सिर्फ इसलिए कैब की बुकिंग कैंसिल कर दी क्योंकि उस कैब का ड्राइवर मुस्लिम था। कैब कैंसिल करने वाले शख्स का नाम अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक ने अपने ट्विर पर खुद को विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा बताया है। साथ ही हिंदुत्व थिंकर लिखा है।

जिहादियों को नहीं देना चाहते पैसे :

ये पूरा वाक्या दरअसल 20 अप्रैल का है। अभिषेक ने लखनऊ की बटलर कॉलोनी से पॉलिटेक्निक बस स्टैंड जाने के लिए एक ओला कैब बुक की। लेकिन उन्होंने कैब बुकिंग केवल इसलिए कैंसिल करदी क्योंकि उस कैब के ड्राइवर का नाम मसूद असलम था। अभिषेक ने ना सिर्फ कैब की बुकिंग कैंसिल की बल्कि कैंसिल करने का स्क्रीनशॉट भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। अभिषेक ने स्क्रिनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि 'मैंने ओला कैब रद्द कर दी है, क्योंकि ड्राइवर मुस्लिम था। मैं अपना पैसा जिहादी लोगों को नहीं देना चाहता।'

Cancelled @Olacabs Booking because Driver was Muslim. I don't want to give my money to Jihadi People. pic.twitter.com/1IIf4LlTZL

ओला ने दिय करारा जवाब :

अभिषेक की इस हरकत का ओला ने भी जवाब दिया है। अभिषक के ट्वीट का जवाब देते हुए ओला ने लिखा कि हमारे देश की तरह ओला भी सेक्युलर है और हम अपने ड्राइवर पार्टनर या कस्टमर में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। हम अपने सभी कस्टमर्स और ड्राइवर पार्टनर्स से आग्रह करते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करें।

Ola, like our country, is a secular platform, and we don't discriminate our driver partners or customers basis their caste, religion, gender or creed. We urge all our customers and driver partners to treat each other with respect at all times.