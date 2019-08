चिदंबरम का केस लड़ रहे सिंघवी बोले, 'मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत'

आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने अपने सहयोगी जयराम रमेश (Jairam Ramesh) का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को खलनायक की तरह पेश करना गलत है और ऐसा करके विपक्ष एक तरह से उनकी मदद करता है।

Always said demonising #Modi wrong. No only is he #PM of nation, a one way opposition actually helps him. Acts are always good, bad & indifferent—they must be judged issue wise and nt person wise. Certainly, #ujjawala scheme is only one amongst other good deeds. #Jairamramesh