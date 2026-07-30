अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जो उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने से रोकता है। बनर्जी ने 20 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया नई दिल्ली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था। बनर्जी ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में हाईकोर्ट की एकल जज के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के लिए अभी तारीख तय नहीं हुई है।
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