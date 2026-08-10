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रेलवे बोर्ड के सलाहकार सदस्य ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के रेलवे बोर्ड के सलाहकार सदस्य अभिजीत मुखर्जी ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और नई नेतृत्व के महत्व पर चर्चा की। मुखर्जी ने बताया कि मोदी सरकार और प्रदेश सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं।

रेलवे बोर्ड के सलाहकार सदस्य ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

गाजियाबाद, अमन वत्स। रेलवे बोर्ड के नामित सलाहकार सदस्य अभिजीत मुखर्जी ने रविवार को लखनऊ में स्थित राजभवन में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा भी की। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल महिला सशक्तिकरण और नई नेतृत्व का प्रेरणादाई उदाहरण है। आज देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व इसी परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ की प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए लगातार कार्य कर रही है।

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