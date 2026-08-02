आईआईटी मंडी में रामगढ़ के अभिजीत का कमाल, बेस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट पुरस्कार से हुए सम्मानित रामगढ़, निज प्रतिनिधि।झारखंड के रामगढ़ शहर के युवा तकनीकी उद्यमी अभिजीत कुमार पिता अनूप कुमार उर्फ बाबू साहेब ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के प्रतिष्ठित हिमशिखर-2026 समर रेजिडेंशियल प्रोग्राम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बेस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट पुरस्कार अपने नाम किया। 18 जुलाई 2026 को आईआईटी मंडी में आयोजित समापन और पुरस्कार समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इस उपलब्धि से रामगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड का गौरव बढ़ा है। अभिजीत कुमार एक सॉफ्टवेयर कंपनी के संचालक होने के साथ-साथ रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं।

उन्होंने आईआईटी मंडी के सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन की ओर से आयोजित दो माह के इस अत्यंत प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम में एजेंटिक एआई सिस्टम्स विशेष ट्रैक में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अभिजीत और उनकी टीम ने एक अभिनव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणाली विकसित की, जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को अपनी मातृभाषा में अपनी आवश्यकताएं दर्ज करने की सुविधा देती है। यह प्रणाली एआई की मदद से पीड़ितों को निकटतम सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों से कम समय में सटीक रूप से जोड़ती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी और तेज़ हो सकता है। इस अभिनव परियोजना और उसके प्रभावी प्रस्तुतीकरण के लिए 18 जुलाई को आयोजित समापन समारोह में अभिजीत की टीम को बेस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष डॉ आदित्य निगम के हाथों प्रदान किया गया। समारोह में देशभर से चयनित प्रतिभागियों, संकाय सदस्यों और उद्योग विशेषज्ञों की मौजूदगी में विजेताओं को सम्मानित किया गया। अभिजीत की प्रतिभा और शोध क्षमता से प्रभावित होकर आईआईटी मंडी ने उन्हें मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े एक महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रोजेक्ट में भी शामिल किया है। इस शोध के तहत अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी चिकित्सा जांच रिपोर्टों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से अधिक सटीक, स्वचालित और त्रुटिरहित बनाने पर कार्य किया जाएगा। हिमशिखर-2026 कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को कुल 190 घंटे का गहन प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आईआईटी के प्राध्यापकों द्वारा 100 घंटे के अकादमिक सत्र, पीएचडी शोधार्थियों की ओर से 50 घंटे के ट्यूटोरियल तथा उद्योग विशेषज्ञों की ओर से 40 घंटे की विशेष मेंटरशिप शामिल रही। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर के प्रतिभाशाली युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ना था। अपनी उपलब्धि पर अभिजीत कुमार ने कहा कि आईआईटी मंडी के हिमालयी परिसर में बिताए गए दो महीने उनके जीवन और करियर के सबसे परिवर्तनकारी अनुभवों में रहे। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष सीखने का अवसर मिला, जिसने उन्हें समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित नवाचार विकसित करने की नई प्रेरणा दी।